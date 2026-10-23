UBS Aktie News: UBS gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 38,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'516 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 38,61 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 38,47 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 636'104 UBS-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,99 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte UBS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.18 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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