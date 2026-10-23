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23.10.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von UBS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 38,15 CHF.
Die UBS-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 38,15 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'451 Punkten notiert. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 37,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,47 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 2'320'817 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 15,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,95 Prozent.
UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,62 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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