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23.10.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS verteidigt Stellung am Freitagmittag
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von UBS. Im SIX SX-Handel kam die UBS-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 38,37 CHF.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der UBS-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 38,37 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'447 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UBS-Aktie bei 38,61 CHF. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 38,20 CHF. Bei 38,47 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'298'582 UBS-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 26,37 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 USD je Aktie in den UBS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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