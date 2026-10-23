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23.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS verteidigt Stellung am Freitagmittag

UBS Aktie News: UBS verteidigt Stellung am Freitagmittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von UBS. Im SIX SX-Handel kam die UBS-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 38,37 CHF.

UBS
38.21 CHF -0.55%
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Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der UBS-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 38,37 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'447 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UBS-Aktie bei 38,61 CHF. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 38,20 CHF. Bei 38,47 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'298'582 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 26,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3571 17.09.2027 161157327
Long 951.5001 18.12.2026 157230671
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4921 18.06.2027 159232520
Short 12.3571 17.09.2027 160910941
Short 951.5001 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0481 11.80 156034958
Long 11.1941 6.39 156564134
Long 27.1857 1.01 156945240
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5621 12.57 160910644
Short 7.612 10.28 161113387
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -15.94 57946586
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Long 12 -38.70 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
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Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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