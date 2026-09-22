UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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22.09.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 41,49 CHF.
Das Papier von UBS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 41,49 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'950 Punkten notiert. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 41,47 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,80 CHF. Bisher wurden heute 153'551 UBS-Aktien gehandelt.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,56 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat UBS im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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