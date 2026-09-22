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22.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag schwächer

UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 40,66 CHF.

UBS
40.72 CHF -2.54%
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Die UBS-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 40,66 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'958 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die UBS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,06 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'245'056 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 9,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 43,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 171.125 19.03.2027 154364370
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Long 17.8652 3.19 159232194
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.2725 6.72 160676939
Short 13.6967 4.54 160910644
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