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22.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von UBS

UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von UBS

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von UBS. Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 41,45 CHF.

UBS
41.36 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 41,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'997 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 40,06 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,80 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'657'072 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 8,66 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 46,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2232 19.03.2027 156216244
Long 513.375 16.10.2026 159435605
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.9229 19.03.2027 159436232
Short 1026.75 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3339 10.73 156564132
Long 12.4455 4.77 157230114
Long 17.8565 2.22 159232194
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.081 12.13 157436898
Short 12.3102 5.59 160910643
Short 13.2484 5.59 160910644
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -14.52 57946586
Long 10 -7.68 147182344
Long 12 -43.20 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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