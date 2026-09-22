UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 12:29:00
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von UBS
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von UBS. Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 41,45 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 41,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'997 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 40,06 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,80 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'657'072 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 8,66 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 46,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
UBS-Aktie: CEO hält Kapital-Kompromiss für "verkraftbar"
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren
UBS-Aktie: Wirtschaftsverbände stellen sich gegen strengere Kapitalvorgaben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von UBS (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.