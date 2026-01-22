Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.7%  SPI 18’322 0.6%  Dow 49’393 0.6%  DAX 24’781 0.9%  Euro 0.9282 -0.2%  EStoxx50 5’942 1.0%  Gold 4’852 0.4%  Bitcoin 70’284 -1.2%  Dollar 0.7913 -0.6%  Öl 64.0 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Mercedes Benz-Aktie freundlich: Fuso und Foxconn bringen Elektrobus-Hersteller in Japan an den Start
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen
Tesla-Aktie unter der Lupe: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist
Schweizer Zinsen: Safe-Haven-Status rechtfertigt tiefe Renditen
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
Suche...
Plus500 Depot

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.01.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UBS. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 37,87 CHF.

UBS
37.89 CHF 1.59%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 37,87 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'236 Punkten notiert. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,23 CHF aus. Bei 37,88 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'542'796 Aktien.

Bei 38,39 CHF erreichte der Titel am 13.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 1,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 20,66 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 45,44 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,993 USD. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -15,25 Prozent auf 15.98 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.86 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Am 09.02.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,54 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

UBS-Aktie im Blick: Doku beleuchtet den Adoboli-Betrugsskandal von 2012

Erste Schätzungen: UBS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten