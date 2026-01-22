UBS Aktie News: UBS gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 37,87 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'236 Punkten notiert. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,23 CHF aus. Bei 37,88 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'542'796 Aktien.

Bei 38,39 CHF erreichte der Titel am 13.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 1,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 20,66 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 45,44 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,993 USD. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -15,25 Prozent auf 15.98 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.86 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Am 09.02.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,54 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

