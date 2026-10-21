UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die UBS-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 39,12 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'503 Punkten steht. Der Kurs der UBS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,22 CHF zu. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 38,84 CHF. Bei 39,12 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 779'386 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.18 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.13 Mrd. CHF.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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