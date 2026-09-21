UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Vormittag fester

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 42,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Der Kurs der UBS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,39 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 184'673 Stück.

Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 6,86 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 32,98 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,28 Prozent zurück. Hier wurden 16.13 Mrd. CHF gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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