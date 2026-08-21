UBS Aktie News: UBS am Freitagmittag tiefer

Die UBS-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 42,21 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'297 Punkten liegt. In der Spitze büsste die UBS-Aktie bis auf 42,21 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,76 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 890'427 UBS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 44,44 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,28 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 33,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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