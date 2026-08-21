UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Freitagmittag tiefer
Die Aktie von UBS gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 42,21 CHF.
Die UBS-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 42,21 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'297 Punkten liegt. In der Spitze büsste die UBS-Aktie bis auf 42,21 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,76 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 890'427 UBS-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 44,44 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,28 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 33,07 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 3 Jahren verdient
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte
NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS am Freitagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.