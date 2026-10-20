UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS büsst am Dienstagmittag ein
Die Aktie von UBS gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 38,59 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 38,59 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'363 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 38,46 CHF. Bei 38,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 534'262 UBS-Aktien umgesetzt.
Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 36,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 USD. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.
UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Goldpreis: Droht ein Rücksetzer? Die UBS sieht darin eine Kaufchance mit Ziel 5'400 US-Dollar
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
16:29
|UBS Aktie News: UBS am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS büsst am Dienstagmittag ein (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Montagshandel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX drehen ins Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich aufwärts, während auch der deutsche Aktienmarkt steigt. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.