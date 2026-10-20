UBS Aktie News: UBS büsst am Dienstagmittag ein

Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 38,59 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'363 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 38,46 CHF. Bei 38,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 534'262 UBS-Aktien umgesetzt.

Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 36,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 USD. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.

UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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