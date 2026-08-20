UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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20.08.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,79 CHF abwärts.
Das Papier von UBS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 42,79 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'397 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 42,55 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,58 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 111'919 UBS-Aktien den Besitzer.
Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 44,44 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 33,98 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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