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20.08.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS gibt am Nachmittag ab

UBS Aktie News: UBS gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 42,60 CHF.

UBS
42.80 CHF -0.26%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 42,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'313 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte UBS-Aktie bei 42,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,58 CHF. Bisher wurden via SIX SX 983'551 UBS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF. Gewinne von 4,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 33,69 Prozent wieder erreichen.

Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8871 11.57 157230308
Short 9.7936 7.33 157436897
Short 13.325 4.59 156945037
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.24 57946586
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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