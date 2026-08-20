UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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20.08.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS tendiert am Donnerstagmittag tiefer
Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 42,71 CHF ab.
Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 42,71 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'347 Punkten notiert. Die UBS-Aktie sank bis auf 42,54 CHF. Mit einem Wert von 42,58 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 481'698 UBS-Aktien umgesetzt.
Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,05 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 33,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,72 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,64 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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