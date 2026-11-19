Um 09:28 Uhr ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 38,68 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 38,88 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,88 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122'736 Stück gehandelt.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 14,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.30 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.98 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

UBS-Aktie gibt ab: Grossbank stellt sich im Streit um Kapitalregeln offenbar auf Niederlage ein

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen

Neue Entwicklung in der CS-Beschattungsaffäre: Ex-Präsident Rohner offenbar verurteilt