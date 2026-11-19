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19.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UBS. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,84 CHF zu.
Die UBS-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 38,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'801 Punkten liegt. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 38,98 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 38,88 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'242'942 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Gewinne von 15,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 37,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,63 CHF je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,01 Prozent gesteigert.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,68 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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