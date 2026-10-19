UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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19.10.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von UBS gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 39,09 CHF ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die UBS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 39,09 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'324 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 39,09 CHF. Bei 39,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 150'164 UBS-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 15,22 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. UBS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,63 USD je Aktie in den UBS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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