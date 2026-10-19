UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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19.10.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 38,91 CHF ab.
Die UBS-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 38,91 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'335 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UBS-Aktie bisher bei 38,78 CHF. Bei 39,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'695'499 UBS-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 15,75 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 37,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,28 Prozent zurück. Hier wurden 16.13 Mrd. CHF gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,63 USD je Aktie in den UBS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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