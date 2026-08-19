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19.08.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

UBS Aktie News: UBS verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von UBS. Mit einem Wert von 43,09 CHF bewegte sich die UBS-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

UBS
43.14 CHF -0.23%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die UBS-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 43,09 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'346 Punkten liegt. Bei 43,20 CHF erreichte die UBS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 42,81 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100'314 UBS-Aktien.

Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 44,44 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 3,13 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 52,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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