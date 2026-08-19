UBS Aktie News: UBS am Nachmittag in Rot

Die UBS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 42,87 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'390 Punkten liegt. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,81 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'682'429 UBS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,44 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 51,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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