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19.08.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Mittwochmittag an Boden

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Aktie von UBS zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

UBS
42.91 CHF -0.76%
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Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 43,24 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 43,24 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 493'517 UBS-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,44 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,78 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 53,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UBS am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2898 9.86 157230308
Short 10.755 5.68 157436898
Short 15.3643 2.98 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.17 57946586
Long 10 -10.54 147182344
Long 12 -45.76 144200988
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