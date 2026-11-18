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18.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UBS. Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 38,70 CHF.
Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 38,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'929 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 38,58 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,22 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'772'147 UBS-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 45,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 16,38 Prozent zulegen. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 CHF, nach 0,63 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,01 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,68 USD je UBS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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