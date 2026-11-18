Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'971 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die UBS-Aktie bei 39,37 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,22 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 848'327 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 45,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 12,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 38,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 USD aus. Am 28.10.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,71 CHF gegenüber 0,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.98 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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