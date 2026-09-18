UBS Aktie News: UBS am Vormittag ohne grosse Veränderung

Im SIX SX-Handel kam die UBS-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,86 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'934 Punkten notiert. Bei 42,09 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,79 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,79 CHF. Zuletzt wechselten 3'623'654 UBS-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 48,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.

Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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