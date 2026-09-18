UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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18.09.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von UBS hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die UBS-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 41,89 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die UBS-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 41,89 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'852 Punkten steht. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,42 CHF aus. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 41,71 CHF. Mit einem Wert von 41,79 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'669'513 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 45,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 USD ausgeschüttet werden. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.18 Mrd. CHF gelegen.
UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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