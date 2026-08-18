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18.08.2026 09:29:00

UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Vormittag ins Minus

UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Vormittag ins Minus

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 43,39 CHF.

UBS
43.39 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 43,39 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'311 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 43,23 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,27 CHF. Bisher wurden heute 150'706 UBS-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 34,89 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 20.7714 2.32 156945038
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