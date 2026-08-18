UBS Aktie News: UBS büsst am Dienstagnachmittag ein

Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 43,26 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'311 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 43,01 CHF. Bei 43,27 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 1'451'938 Stück.

Bei 44,44 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,73 Prozent. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,70 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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