UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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18.08.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS tendiert am Dienstagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 43,16 CHF abwärts.
Die UBS-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 43,16 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'265 Punkten liegt. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,01 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,27 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 668'062 Aktien.
Bei einem Wert von 44,44 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 52,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 USD je Aktie ausschütten. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.13 Mrd. CHF – eine Minderung von -0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.18 Mrd. CHF eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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