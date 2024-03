UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von UBS

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 27,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'612 Punkten liegt. In der Spitze büsste die UBS-Aktie bis auf 27,82 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 28,12 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'481'934 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 28,24 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 1,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,38 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,620 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,802 USD belaufen. UBS liess sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10'419,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UBS 8'029,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von UBS.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

