Die UBS-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 39,87 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'142 Punkten steht. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,73 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 40,00 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176'507 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 12,97 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 29,14 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 CHF je Aktie vermeldet. UBS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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