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17.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von UBS gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 39,48 CHF.
Die UBS-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 39,48 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'028 Punkten notiert. Die UBS-Aktie sank bis auf 39,30 CHF. Bei 40,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'098'171 UBS-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 28,44 Prozent sinken.
Nach 0,860 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 USD je UBS-Aktie. Am 28.10.2026 legte UBS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,71 CHF gegenüber 0,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat UBS im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBS 15.98 Mrd. CHF umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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