|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS wird am Dienstagmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von UBS. Zuletzt ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 39,83 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 39,83 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 39,63 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 40,00 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 671'616 Stück gehandelt.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 11,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (28,25 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.30 Mrd. CHF im Vergleich zu 15.98 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.02.2028.
In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen
Neue Entwicklung in der CS-Beschattungsaffäre: Ex-Präsident Rohner offenbar verurteilt
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
16:29
|UBS Aktie News: UBS tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS wird am Dienstagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX tiefer -- Wall Street gibt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An der Wall Street geht es am Dienstag nach unten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.