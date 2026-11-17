Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 39,83 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 39,63 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 40,00 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 671'616 Stück gehandelt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 11,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (28,25 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.30 Mrd. CHF im Vergleich zu 15.98 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.02.2028.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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