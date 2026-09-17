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17.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag gesucht

UBS Aktie News: UBS am Vormittag gesucht

Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,86 CHF.

UBS
42.05 CHF 0.25%
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Um 09:28 Uhr stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,86 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'923 Punkten liegt. In der Spitze gewann die UBS-Aktie bis auf 41,95 CHF. Bei 41,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 306'904 Stück.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 7,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,51 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,65 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 8.9681 8.25 157436898
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