UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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17.09.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag freundlich
Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 41,81 CHF zu.
Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 41,81 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'948 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 42,45 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'773'444 UBS-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 7,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.
Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,65 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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