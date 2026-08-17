UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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17.08.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Vormittag kaum bewegt
Die Aktie von UBS hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die UBS-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 43,53 CHF.
Die UBS-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 43,53 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'376 Punkten steht. Bei 43,64 CHF erreichte die UBS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 43,41 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,45 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81'123 UBS-Aktien.
Bei 44,44 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 2,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,10 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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