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17.08.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UBS. Zuletzt sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 43,67 CHF zu.

UBS
43.47 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 43,67 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'322 Punkten steht. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,77 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 43,45 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 752'706 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,76 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF. Abschläge von 35,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Short 545.375 18.12.2026 146215580
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.3778 4.97 157436897
Short 19.8318 2.29 156945038
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