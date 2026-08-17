UBS Aktie News: UBS am Mittag mit stabiler Tendenz

Die UBS-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 43,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'337 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die UBS-Aktie bei 43,67 CHF. Der Kurs der UBS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,41 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,45 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 345'133 UBS-Aktien.

Bei einem Wert von 44,44 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Mit einem Zuwachs von 2,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 35,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.13 Mrd. CHF – eine Minderung von -0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.18 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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