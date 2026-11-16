UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag ohne grosse Veränderung

Die UBS-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 40,43 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'185 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die UBS-Aktie bis auf 40,50 CHF. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,35 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85'459 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 11,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 43,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte UBS am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.98 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 03.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von UBS.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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