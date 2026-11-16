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16.11.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag Verlust reich

UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 40,38 CHF.

UBS
40.31 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 40,38 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'231 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 40,33 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'190'650 UBS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 30,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 USD. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4352 15.06.2029 159690477
Long 10072.5 20.11.2026 160008250
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1917 18.06.2027 159232520
Short 10072.5 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3255 11.37 156564134
Long 11.5114 6.01 161595801
Long 30.9923 0.42 162353634
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4984 12.66 157436898
Short 11.5114 6.09 160910644
Short 15.4962 3.93 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.34 125929538
Long 10 -9.64 147182344
Long 12 -42.10 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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