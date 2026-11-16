UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag Verlust reich

Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 40,38 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'231 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 40,33 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'190'650 UBS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 30,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 USD. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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