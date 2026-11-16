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16.11.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Montagmittag im Plus
Die Aktie von UBS zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 40,63 CHF.
Die UBS-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 40,63 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'196 Punkten tendiert. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 40,70 CHF zu. Bei 40,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 526'755 UBS-Aktien den Besitzer.
Bei 45,04 CHF markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 10,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (28,25 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,860 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 USD je UBS-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte UBS am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,63 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UBS einen Umsatz von 15.98 Mrd. CHF eingefahren.
UBS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,68 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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