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16.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

UBS Aktie News: UBS tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von UBS zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die UBS-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 39,43 CHF.

UBS
39.74 CHF 0.96%
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Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der UBS-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 39,43 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'325 Punkten tendiert. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 39,68 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 39,26 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,26 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 463'707 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 12,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 28,35 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 USD aus. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,63 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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UBS am 16.10.2026

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