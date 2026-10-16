UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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16.10.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von UBS zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von UBS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 39,73 CHF.
Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 39,73 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'375 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UBS-Aktie bisher bei 39,84 CHF. Mit einem Wert von 39,26 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'401'452 UBS-Aktien den Besitzer.
Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 13,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.
Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,63 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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