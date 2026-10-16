UBS Aktie News: UBS steigt am Freitagmittag

Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 39,66 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'359 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UBS-Aktie bei 39,76 CHF. Bei 39,26 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 949'990 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Mit einem Zuwachs von 13,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.

Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

UBS-Aktie etwas leichter: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?

Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren