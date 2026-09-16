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16.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag nahe Vortagesschluss

UBS Aktie News: UBS am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von UBS zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die UBS-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 41,82 CHF.

UBS
42.13 CHF 0.28%
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Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 41,82 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,86 CHF an. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,48 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,49 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 412'492 UBS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 7,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,45 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat UBS im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umsetzen können.

UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,65 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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