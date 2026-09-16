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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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16.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

UBS Aktie News: UBS am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von UBS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 41,52 CHF.

UBS
41.94 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen

Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 41,52 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die UBS-Aktie bis auf 41,41 CHF. Mit einem Wert von 41,49 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'714'500 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,96 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,860 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 USD je UBS-Aktie. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7653 14.36 157230308
Short 7.687 10.01 157436898
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -15.96 57946586
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