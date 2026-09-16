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16.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS zieht am Mittag an

UBS Aktie News: UBS zieht am Mittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 41,98 CHF.

UBS
41.91 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'860 Punkten tendiert. Bei 42,18 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,49 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'316'641 Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 32,71 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 350.1667 18.09.2026 157229260
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.464 17.12.2027 159232521
Short 525.25 18.12.2026 146215580
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 12.0057 6.36 157230112
Long 17.5333 3.67 159232192
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2716 12.41 157230308
Short 8.6107 8.13 157436897
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.40 57946586
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12’463.84 8.97 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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