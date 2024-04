UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag in Rot

Um 04:28 Uhr fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 25,59 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'202 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 25,19 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,57 CHF. Zuletzt wechselten 4'299'171 UBS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,62 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 11,84 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 16,55 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 35,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,640 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,800 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte UBS am 06.02.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte UBS ebenfalls 0,50 USD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10'419,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8'029,00 USD in den Büchern gestanden.

UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von UBS rechnen Experten am 29.04.2025.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,10 USD je Aktie.

