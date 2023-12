UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit roter Tendenz

Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 25,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'186 Punkten liegt. Bei 25,62 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 25,89 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'710'227 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 26,28 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,10 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,38 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 44,13 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte UBS am 07.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,52 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 11'695,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UBS 8'236,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte UBS am 06.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,05 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

