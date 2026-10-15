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15.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag im Minus

UBS Aktie News: UBS am Vormittag im Minus

Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 39,31 CHF.

UBS
39.36 CHF -1.29%
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Die UBS-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 39,31 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'230 Punkten liegt. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 39,01 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 39,22 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215'206 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 45,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 14,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 28,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 39,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 USD aus. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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