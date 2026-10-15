UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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15.10.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 39,10 CHF ab.
Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 39,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'296 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die UBS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,93 CHF aus. Bei 39,22 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'917'056 UBS-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,19 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 38,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,63 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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